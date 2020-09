Jongeren vragen in Hasselt een eerlijk proces voor overleden Dia na studentendoop Reuzegom

Het parket laat weten dat alles volgens de normale procedure verloopt. “Als advocaten bijkomend onderzoek vragen, wordt de zitting uitgesteld”, verduidelijkt Anja De Schutter van het parket van Limburg. “Als partijen vinden dat het onderzoek niet volledig is, kunnen zij de onderzoeksrechter vragen om een aantal punten verder uit te klaren. Zolang die verzoekschriften niet zijn afgewikkeld, en de onderzoeksrechter nog niet heeft beslist of verder onderzoek nodig is, kan de raadkamer niet doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Dit krijgt nu even voorrang”, besluit De Schutter.

Op de Oude Markt in Leuven zal vanavond vredevol protest gevoerd worden om een eerlijk proces te vragen over de dood van Sanda Dia.