Joshua uit Oudenaarde verbouwt kapel na miraculeuze genezing broer

"Ik doe zoveel mogelijk zelf", legt Joshua uit. "De kosten van bouwmaterialen vallen nog mee en ik heb het geluk dat er af en toe vrienden helpen." Joshua hoopt dat de kapel tegen eind deze maand al in orde is: "Dat zou moeten lukken. Het moet zeker volledig in orde zijn tegen Kerstmis." En wat met Josi ondertussen? "Het is zwaar geweest, maar hij is er nog. Hij mankt een beetje maar hij kan al 2 à 3 kilometer rustig wandelen. We hebben ook afgesproken dat we samen het kruis op de kapel gaan zetten."