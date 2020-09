Klas Talentenschool Turnhout in quarantaine nadat leerling positief test: "De leerkrachten mogen wel les blijven geven"

Quarantaine betekent niet dat de leerlingen twee weken geen les zullen krijgen. "We zijn aan het overleggen welke lessen we live kunnen streamen. Er wordt in de klas ook gewerkt met laptops, zodat de leerlingen ook thuis een laptop ter beschikking hebben. Bij wie er nog geen heeft, leveren we zo snel mogelijk een laptop aan huis, zodat ze de lessen via afstandsonderwijs kunnen volgen zo lang de quarantaine duurt."