Kijk als een bij in Knokke-Heist! Kunstenaar Wim Tellier lanceert met BEE XXL een gigantische installatie

De werkwijze van Tellier is bekend: een groot geheel maken uit allemaal kleine foto's en dat inpassen in de omgeving. Hij exposeerde al in 60 landen, tot op de Zuidpool toe. Eerder al maakte hij een krab van drieduizend vierkante meter op het strand van Knokke-Heist of schreef hij reuzegroot het woord "respect" op het strand, wat hij dan filmde met de hulp van een helikopter.