Knokke-Heist wil af van massatoerisme: "Onze inwoners willen geen grote evenementen"

De gemeente wil kwaliteit boven kwantiteit. Volgens de schepen van Toerisme, Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen), is het duidelijk dat eigen inwoners en tweedeverblijvers zich minder thuis voelen als er een massa volk naar Knokke-Heist komt. Er is volgens hem dus geen draagvlak meer voor massatoerisme.

Daarom gaat het gemeentebestuur alle evenementen evalueren: wat past wel nog in Knokke-Heist en wat niet. De "Raad Lokale Economie" in Knokke-Heist vindt het een dubbeltje op z'n kant: “We moeten absoluut onze inwoners en tweedeverblijvers pamperen. Dat is ons cliënteel. Maar als we iedereen gaan weren, gaan we ook geen jonge mensen aantrekken en dat zijn wel onze klanten van de toekomst.”