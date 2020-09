Koersfiets met emotionele waarde gestolen: "Hij was van mijn vader"

Het is een oude racefiets van het merk Giant, in een rode kleur. Hij heeft een rode band vooraan en een zwarte achteraan. "Financieel is die fiets niet veel waard, maar emotioneel wel", zegt Ben. “Hij was van mijn overleden vader. Hij heeft dus een grote betekenis voor me. Daarom zou ik hem uiteraard erg graag terug willen. Ik deelde een opsporingsbericht op Facebook. Misschien leest de dief het en krijgt hij wroeging. Ik kan maar hopen hij zich bedenkt.”

De fiets is te herkennen door de sticker “John Peperstraete”, de naam van Bens vader. Hij deed aangifte bij de politie. Wie tips heeft kan de politie verwittigen.