Gooik wil nog meer landbouwers motiveren om jeugdbewegingen op kamp te laten komen

In totaal hebben meer dan een 300-tal jongeren dit jaar hun zomerkamp doorgebracht op de boerderij van Guido Billens. In juli logeerde er een groep van 240 leden van Scouts Dilbeek, in augustus waren de Scouts van Dendermonde welkom. Lang hoefde Guido niet na te denken om zijn weide open te stellen. “Mijn zoon Samuel was vroeger voorzitter van de Jeugdraad. Hij moest niet veel moeite doen om mij te overtuigen. Ik vond het niet meer dan logisch om mijn terreinen ter beschikking te stellen en zo de jongeren uit de nood te helpen. Samuel was zelf ook jarenlang lid en leider van de Chiro hier in Gooik en ik herinner me hoe fijn hij het kamp altijd vond", vertelt Billen.