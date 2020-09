Limburgse B&B-uitbater reageert op Spaanse code rood: “Waar baseert België zich op? Annulaties lopen binnen"

Dat Spanje nu code rood wordt voor België, is volgens Claes slecht nieuws voor de Spaanse economie. “Verschillende sectoren in Spanje krijgen nu klappen door de beslissingen van een andere overheid. De cijfers zijn niet zo dramatisch. De Spaanse overheid denkt er ook nog niet aan om het land af te sluiten. Ik wil met diegenen die al die kleurencodes beslissen, graag eens een hartig woordje spreken. Ik ben er echt wel boos om. Ik weet van vier B&B-uitbaters dat ze ermee stoppen omdat ze gewoonweg niet weten wat er gaat gebeuren.”

Ook op de communicatie rond de maatregelen in ons land heeft Claes commentaar. “De Belgische virologen blijven mekaar tegenspreken. In Spanje is het heel duidelijk: iedereen die ouder dan zes jaar is, moet tot eind 2021 een mondmasker dragen in het openbaar. In België verandert men de maatregelen van stad tot stad.”