Technische school in Machelen kiest meteen voor code oranje: “Veel leerlingen op vakantie in rode zone”

"Het grootste deel van onze leerlingen woont in Vilvoorde en Brussel. Net daar waar er momenteel veel besmettingen zijn. Velen van hen zijn in de zomervakantie ook op vakantie geweest in landen met rode zones", vertelt schepen van Onderwijs in Machelen Karina Rombouts (CD&V). In 26 Vlaamse gemeenten dreigen scholen de komende weken nog maar halftijds les te mogen geven op school, omdat de coronacijfers de alarmdrempel bereiken. Het Gemeentelijk Instituut voor Secundair Onderwijs (GISO) in Machelen, had al voor 1 september besloten om vanaf maandag 7 september code oranje in te voeren. Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft daar intussen ook de toestemming voor gegeven.