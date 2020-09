Worden Egbert Lachaert (Open VLD) en Paul Magnette (PS) preformateurs?

De 8 partijen - MR, Open VLD, PS, SP.A, Groen, Ecolo, CD&V en CDH zaten de hele voormiddag samen om een aantal discussiepunten te bespreken. Obstakels voor de start van de formatie waren onder meer ethische dossiers zoals abortus, de kernuitstap en de benoeming van een formateur.

De partijen zouden het daar nu over eens zijn geworden, waardoor "een volgende stap" in de regeringsvorming gezet kan worden. Om 14 uur brengt koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert verslag uit bij de koning. Een formateur zou nog niet benoemd worden, wel zou gekozen worden voor een duo van preformateurs. Onze redactie hoorde de namen van Lachaert zelf en PS-voorzitter Paul Magnette vallen. Op die manier wordt de discussie over de post van premier (meestal is dat de formateur) nog even vooruitgeschoven.

Wat abortus betreft, zou er eerst een wetenschappelijke studie komen, waarna er "in consensus" tussen de partijen in de regering in het parlement een beslissing zou genomen worden. Ook over de kernuitstap zou een compromis bereikt zijn.

