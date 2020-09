Na studentenagent nu ook een scholenagent in Geel-Laakdal-Meerhout: "Scholieren bereiken voor het te laat is"

“Ik wil als scholenagent in de eerste plaats een bruggenbouwer zijn tussen de politie en jongeren. Daarvoor moet ik hen natuurlijk beter leren kennen”, aldus Vanuytven. In eerste instantie zal de scholenagent zich kenbaar maken in de scholen, maar je zal hem ook zien op plaatsen waar jongeren vaak samenkomen. Zowel binnen als buiten de schoolmuren zal de scholenagent een aanspreekpunt zijn voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.



De scholenagent moet dus de afstand tussen politie en jongeren verkleinen. Op die manier groeit het vertrouwen en kan er tegelijkertijd sneller een oplossing gevonden worden voor conflicten of probleemsituaties waarin jongeren verzeild kunnen geraken. “Als scholieren naar politie stappen, wilt dat vaak zeggen dat de problemen al geëscaleerd zijn zoals een diefstal, of slagen en verwondingen. Pas dan komen we ze - samen met hun ouders in het politiekantoor tegen. Daarom willen we meer op preventie inzetten. Laten zien dat ze ons kunnen aanspreken met hun problemen. Dat doe je het beste door een gezicht op de politie te plakken, zoals met een scholenagent."

In de meeste gevallen zal de scholenagent dus bemiddelend optreden en bij ernstige feiten doorverwijzen naar collega’s die het dossier verder afhandelen.