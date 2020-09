NAVO-topman Stoltenberg: "Walgelijke moordpoging op Navalny", Rusland moet antwoorden geven

Hij sprak over "een walgelijke poging tot moord" en de NAVO-lidstaten zijn unaniem in hun veroordeling daarvan. Het Atlantisch bondgenootschap eist dat Rusland met antwoorden komt over de kwestie en wil dat de schuldigen gestraft worden.

Bovendien eist de NAVO dat Rusland uitleg geeft over het chemische wapenprogramma aan de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Navalny mag dan wel in Rusland vergiftigd zijn, toch is dat een zaak van de NAVO, want het gaat om een ernstige inbreuk van op internationaal recht, aldus Stoltenberg.

De NAVO-topman merkte ook op dat ook andere opposanten van het regime in Moskou eerder het slachtoffer werden van aanvallen en soms zijn overleden ten gevolgen daarvan.

Samengevat schaart de NAVO zich dus unaniem achter de Duitse verklaringen en eisen tegenover Rusland. Groot-Brittannië en Duitsland hebben overigens vandaag aangekondigd dat ze de krachten willen bundelen inzake Russische chemische aanvallen. Londen springt op die kar omdat twee jaar geleden een Britse vrouw is omgekomen bij een aanval met zenuwgif tegen de Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter Julia in de Engelse stad Salisbury.