Onderzoekscentrum ontwikkelt "KoorDoos" voor samenzang op afstand

Momenteel is de "KoorDoos" nog een onderzoeksproject in de startblokken. Of de doos er ook effectief komt, en of ze effectief zal werken, dat moet de toekomst nog uitwijzen. "We hopen tegen het einde van het jaar al iets meer te weten", aldus Adriaenssens.

Koor&Stem VZW werkt alvast mee om de gebruiksvriendelijkheid van het toestel mee te testen en feedback te geven. Hilde Crevits, Vlaams minister voor Innovaties (CD&V), financieert het onderzoeksproject.