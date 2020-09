Cultureel ontmoetingscentrum Rix steunt inwoners Deurne met Radio Rix: "De mensen zijn bang door het recente drugsgeweld"

Cinema Rix is een cultureel ontmoetingscentrum in de De Gryspeerstraat in Deurne, een straat die vorige week nog werd getroffen door drugsgeweld. Het ontmoetingscentrum moest door het coronavirus bovendien zijn deuren sluiten, waardoor bewoners hun sociale contacten heel erg begonnen te missen. "Radio Rix" bleek daarom een schot in de roos om de buurt een hart onder te riem te steken. Door de recente gebeurtenissen merken de radiomakers dat de mensen meer dan ooit nood hebben aan een babbel. Dat vertelt Chantal Boes, miss Rix voor de buurtbewoners, op Radio 2 Antwerpen.