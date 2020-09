Politie in VS schiet blanke uiterstlinkse arrestant dood

Michael Forest was een aanhanger van de uiterstlinkse Antifabeweging. Hij was actief in de Black Lives Matter-betogingen tegen racisme en politiegeweld in de stad Portland. Daar zijn er nu al maandenlang protesten die heel vaak uit de hand lopen. "In die sfeer verloopt een bitse campagne voor het presidentschap tussen Donald Trump en Joe Biden," zegt Björn Soenens vanuit New York.