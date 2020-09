Radio-icoon Rita Jaenen wordt 80: "Verbeelding bij radio is oneindig sterk"

"De verbeelding die radio kan opwekken is zo sterk", vindt ze. "Door amper één woord te zeggen kunnen mensen tientallen beelden in hun hoofd vormen. Die verbeelding is onbeperkt en dat is zo mooi aan de radio." Er zijn dingen die onveranderd zijn gebleven op de radio maar Rita Jaenen merkt toch wat verschillen op: "We deden nog wat pionierswerk en konden dus eindeloos fantaseren. Alles zat nog niet zo in hokjes en het mocht al eens fout lopen zonder dat het je erg kwalijk werd genomen." Toch heerst er ook een lichte jaloezie tegenover de huidige presentatoren: "De technologie die nu voor handen is, geeft je ontzettend veel mogelijkheden. Ik herinner me nog dat we voor het eerst met een gsm live op de radio kwamen. Dat is nu vanzelfsprekend", geeft ze mee.

Haar passie voor radio is niet verdwenen: "Elke dag luister ik nog naar de radio. Maar zoals dat bij iedereen is, ga je meer luisteren naar de muziek uit je jeugd. Ik luister dus niet volledige dagen naar Radio 2 maar kom ook regelmatig bij Klara terecht op zoek naar rustige muziek", sluit Rita af.