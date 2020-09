Volledige klas van RHIZO Lyceum in Kortrijk moet in quarantaine

In totaal zitten 23 leerlingen van het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen in Kortrijk in quarantaine. Directeur Francesca Verhenne doet een oproep aan de huisartsen om op dezelfde manier te handelen. "Sommige huisartsen vinden dat je na 1 negatieve test al terug naar school mag. Maar er zijn ook huisartsen die vinden dat er nog een tweede test nodig is, na een aantal dagen. Om te vermijden dat sommige leerlingen al vroeger terug naar school mogen dan anderen, roep ik de huisartsen op om een coherent en transparant beleid te voeren."