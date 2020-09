Royals op zondag: Hij-die-niet-genoemd-mag-worden geeft Thaise titels terug en de vergeet-me-nietjes van Diana 

De excentrieke koning, door de buitenlandse pers tot playboy koning gekroond, ligt in eigen land onder vuur. Maar om te protesteren moeten critici creatief te werk gaan. Op majesteitsschennis - ook op sociale media - staat in Thailand 3 tot 15 jaar cel.



Op betogingen van vooral studenten houdt de menigte drie vingers samen in de lucht. Het teken van verzet dat in de populaire "Hunger games"-films werd gebruikt. Naar de koning wordt ook verwezen als "hij-die-niet-genoemd-mag-worden", zoals gebeurde bij slechterik Voldemort in de Harry Potterfilms.



"De betogers doorbreken het grootste taboe in Thailand", zegt criticus en schrijver Pavin Chachavalpongpun, die ondergedoken leeft in Japan, aan SBS News. "Vanuit de overheid vormen zij een ernstige bedreiging voor de politieke stabiliteit." Aim Sinpeng, die lector is in Australië en gespecialiseerd is in sociale media, stelt dat het ongenoegen al sinds 2004 groeit. Het hoogtepunt kwam er na de "vrije" verkiezingen van vorig jaar waarbij generaal en premier Prayuth Chan-Ocha toch de macht behield dankzij een nieuwe grondwet, en de jongeren zich bedrogen voelden.