Gevangeniswezen over arrestatie ontsnapte Sekkaki: "De dode hoeken in onze camerabeelden zijn aangepast"

De federale politie was Oualid Sekkaki al even op het spoor en gisteravond heeft de wegpolitie hem kunnen oppakken in Limburg. "Sekakki werd volgens de procedure in het dichtstbijzijnde arresthuis opgesloten. Hij zit nu in de gevangenis van Hasselt. Het is nog niet zeker of hij daar ook zal blijven", vertelt Van de Voorde.