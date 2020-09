Sint-Gillis-Waas plant coronabomen voor slachtoffers covid-19

Sint-Gillis-Waas heeft vier begraafplaatsen. Op elk van die terreinen komt een olm of een eik met een gedenkplaat. In deelgemeente De Klinge is vorige maand al een boom geplant tijdens de kermis. Het is daar een traditie om dan een nagedachtenis te organiseren voor de overleden dorpsgenoten. "Bij die gelegenheid hebben we beslist om op elke begraafplaats een boom te planten", zegt schepen van begraafplaatsen Wilbert Dhondt.

Bij elke boom komt een sokkel met een gedenkplaat met daarop een gedicht van Toon Hermans. "De gemeente is relatief zwaar getroffen", zegt de schepen. "In twee rusthuizen waren 44 slachtoffers te betreuren."