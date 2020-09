"Stop met die beelden te tonen": veel vragen bij de Ombudsman over de zaak-Chovanec

De parallel met George Floyd in de Verenigde Staten klopt. Ook daar reageerden agenten erg arrogant op iemand die buiten zichzelf was. En in Vlaanderen was er in 2013 al de Panorama-uitzending over Jonathan Jacob. Ook daar wisten agenten niet hoe ze moesten omgaan met iemand in een delirium.

Sindsdien zijn er in België kennelijk wel enkele opleidingen georganiseerd voor interventie-eenheden maar niet breder dan dat. Journalisten moeten ook durven erkennen dat het voor agenten beslist niet eenvoudig is om om te gaan met mensen die de controle over zichzelf verliezen. Maar precies daarom is opleiding nodig. Al was het maar om duidelijk te maken dat je beter niet op de rug of borstkas gaat zitten van iemand die lijdt aan "exited delirium syndrome".

Er komt nu een werkgroep, is in de Kamer gezegd. De Pano-uitzending is intussen zeven jaar geleden. Ik zou het logisch vinden dat daar meer journalistieke vragen over komen. Als de politietop werkelijk vindt dat ze iedereen recht in de ogen kan kijken, moet ze ook uitleggen waarom de luchtvaartpolitie van Charleroi die opleiding niet heeft gekregen.