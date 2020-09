Staking in Makro-winkels Eke, Machelen en Sint-Pieters-Leeuw: "Zware besparingen zonder respect voor personeel"

De directie van Makro laat weten dat de besparingen noodzakelijk zijn omdat het bedrijf al enkele jaren op verlies draait. "We hebben een besparingsplan uitgewerkt waarmee we de contracten van onbepaalde duur willen beschermen", zegt CEO Vincent Nolf. "De tijdelijke contracten gaan we niet verlengen. En dat doen we omdat we echt moeten besparen en het voorbestaan van de winkels willen garanderen. We draaien de laatste jaren op verlies, vorig jaar was dat nog 65 miljoen euro. Dit kan niet blijven duren. En wat het sociaal overleg betreft willen wij zeker altijd overleggen, maar helaas wordt er gekozen voor acties."