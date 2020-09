Ten strijde tegen geluidsoverlast: "De nieuwe stilte komt uit de stad"

"Op nationaal of Europees niveau is er niet genoeg aandacht voor lawaaihinder," vindt Lander Deweer. "Terwijl het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de op één na grootste bedreiging voor de volksgezondheid is, na luchtvervuiling." Het meest recente WHO-rapport heeft het over 10.000 dodelijke slachtoffers per jaar, als gevolg van geluidsoverlast. Het gaat dan over stress, hart- en vaatziekten, zelfs kanker wordt gelinkt aan de blootstelling aan lawaaihinder.