Tourduivel Guy trekt ook dit jaar naar Frankrijk ondanks corona

"Het zal dit jaar anders zijn, door het coronavirus", beseft Guy. "Maar dat schrikt me niet af! Ik was bijna 40 jaar lang brandweerman in Brussel en ik heb talloze ritten gedaan met de reanimatiewagen. Ik weet dus wat te doen." Guy zal dus de Franse coronaregels respecteren. "Je moet gewoon doen wat gevraagd wordt, want de Gendarmerie houdt controles. Het zal alleen met veel minder volk zijn. Ik heb jaren gekend dat we met 8.000 mensen boven op een col stonden." Guy heeft alles mee in zijn motorhome: "Mondmaskers natuurlijk, en ik heb ook een spray mee om mijn voertuig te ontsmetten na het bezoek van een vriend of oude bekende. Ze kennen mij daar na jaren goed genoeg", lacht Guy.