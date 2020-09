Turnhout krijgt nieuwe woonwijk met 500 woningen

Het woonproject komt er door de snelle bevolkingsgroei in Turnhout. Er is behoefte aan nieuwe, betaalbare woningen. De goedkoopste woningen kosten daarom 160.000 euro. "Dat is voor de meeste kopers haalbaar", zegt Colin Sewalt van projectontwikkelaar Vooruitzicht. "Hoe meer we aansluiten bij de vraag, hoe sneller de verkoop zal verlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt."