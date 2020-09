Unicef neemt wereldwijde verspreiding coronavaccin voor zijn rekening

Mogelijk wordt het de grootste en snelste operatie in de geschiedenis van vaccins. "We willen ervoor zorgen dat alle landen snel toegang hebben tot een vaccin als het beschikbaar is", klinkt het.

Unicef verspreidt jaarlijks meer dan twee miljard vaccins in bijna 100 landen. In de laatste twintig jaar zijn meer dan 760 miljoen kinderen ingeënt, waardoor er wereldwijd 13 miljoen doden zijn vermeden. Unicef zal die expertise dan ook inzetten om de aanschaf en verspreiding van een vaccin tegen COVID-19 te begeleiden.

De kinderrechtenorganisatie verbindt zich voor de operatie aan Covax, een internationaal initiatief dat de ontwikkeling en productie van medicijnen en vaccins tegen COVID-19 stimuleert. Verder is er ook een nauwe samenwerking met onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie, de Globale Alliantie voor Vaccinatie en Immunisatie (Gavi) en de Wereldbank.

"Het gaat hier om een zeer nauwe samenwerking tussen overheden, fabrikanten en partners om te strijd tegen COVID-19-pandemie te overwinnen", klinkt het bij Unicef-directrice Henrietta Force. "We willen onze unieke expertise gebruiken om te zorgen dat alle landen veilige en snelle toegang hebben tot een vaccin als het beschikbaar is."