5 Noord-Franse gemeenten willen Vlaamse les geven aan kinderen

"Die taal maakt deel uit van onze identiteit en van ons patrimonium. We willen het bewaren. Het is leuk meegenomen dat die taal ook van pas kan komen om over de grens in een West-Vlaamse onderneming te werken", besluit Devos. Of juister gezegd, eigenlijk klonk het ongeveer zo: "De menschen wil de toal bewoaren, dat is nuuzn patrimoignje, je verstoat, wij wil nuuze Vlemsch nie loaten. We willen nuuzn streektaal bewoarn. De joengns kunnen lesse volgen, ien heure per week."