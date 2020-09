Vrees voor zware milieuramp door brandende olietanker nabij Sri Lanka

De brand is uitgebroken in een machinekamer aan de achterzijde van het schip en heeft de opslagplaats voor olie nog niet bereikt. Daarom denkt de marine van Sri Lanka dat een grote milieuramp vermeden kan worden en dat de vuurhaard bedwongen kan worden. Als dat toch niet zou lukken, wil Sri Lanka wel internationale hulp om een ramp te vemrijden. In elk geval wordt het brandende schip weggesleept van de kust van het eiland. De tanker zou zich nu ongeveer 40 kilometer uit de oostkust bevinden.

De Srilankaanse overheidsdienst voor milieu is er echter niet gerust in. Mocht de olie weglekken, dan zou de olievlek de kust weliswaar niet bereiken, maar dreigt er wel een catastrofe voor het zeeleven voor de kust, waarschuwde Darshani Lahandapura, de topvrouw van de milieudienst van Sri Lanka, aan de BBC. (Zie route van de tanker in witte stippellijn op de kaart hieronder).