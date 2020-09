Wit-Russische oppositieleidster Tichanovskaja vraagt dat VN het geweld in haar land onderzoekt

"Wij, het volk van Wit-Rusland, hebben de hulp van de VN nodig om de brutale schendingen van de mensenrechten en het cynische negeren van menselijke waardigheid te stoppen. We vragen de VN om het buitensporig geweld van de veiligheidsdiensten van Wit-Rusland tegen de betogers te veroordelen", klonk het.

Of Tichanovskaja haar zin krijgt, is weinig waarschijnlijk. Rusland zit in de Veiligheidsraad en beschikt daar over een vetorecht. Moskou heeft nauwe banden met de Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko die nu al 26 jaar lang de plak zwaait in Minsk. Rusland is bang dat de val van Loekasjenko meteen ook die relatie in het gedrang zou brengen, zoals dat eerder het geval was in Oekraïne.