Zaak-Chovanec: politiediensten en medici moeten veel beter opgeleid worden

De eerste dokter die de aangehoudene onderzoekt komt pas na drie uur ter plaatse. Hij onderzoekt de patiënt vanop afstand. Vluchtig. Heeft de orde der artsen dit al onderzocht? De verpleegster en de dokter die ter plaatse komen in de vroege ochtendrond geven een inspuiting en één van hen zegt daarbij dat het sowieso geen groot verlies zou zijn als de betrokkene het niet overleeft. Heeft de medische wereld hier al op gereageerd? Ik denk het niet. Overigens : waarom worden in het parlement enkel vagen gesteld over de politie en niet over de medici?

Twee maanden na het overlijden van Chovanec was er voldoende kennis over de Hitlergroet en over de uitlatingen van de medici. Waarom is er toen niet gereageerd? Het parket, de onderzoeksrechter, de politietop die het zelf actief had kunnen opvolgen, de minister?