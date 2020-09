PVDA wil opnieuw een bankautomaat in Zelzate-West

De radicaal-linkse partij PVDA zit in Zelzate in het gemeentebestuur, en voert nu een campagne om opnieuw minstens één bankautomaat in Zelzate-West te krijgen. Dat is het deel van Zelzate dat door het kanaal Gent-Terneuzen gescheiden is van het centrum van de gemeente. Dat maakt het niet voor iedereen even makkelijk om bankzaken te doen of geld af te halen, zegt PVDA.