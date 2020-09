"De kracht van "Que si, que no"? Je hoort het één keer en kan het onmiddellijk meezingen!"

Er kwam 20 jaar geleden blijkbaar geen einde aan het zomergevoel, want terwijl de vakantie voor velen er al weer opzat en kinderen terug naar school waren, bleef Jody Bernal met de zwoele dansplaat “Que si, que no” steevast op de tweede plaats in onze hitparade staan. Het pretentieloos zomerdeuntje van de Nederlandse zanger met Colombiaanse roots ging als zoete broodjes over de toonbank, niet in het minst in Nederland zelf, waar het nummer zelfs de best verkochte plaat van het jaar 2000 werd. De al even zwoele videoclip, opgenomen in Ibiza, zorgde er alvast voor dat de temperaturen nog lang na de zomer ook in Vlaanderen hoog bleven.