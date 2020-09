"How I met your mother", waar ook deze 10 sterren zich onmiddellijk thuisvoelden…

In “How I met your mother”, waarvan de eerste aflevering op 19 september 2005 door tv-zender CBS uitgezonden werd, is Ted, architect van opleiding, vooral bezig met daten. Zijn beste vrienden zijn dus Robin, Barney, Marshall en Lily, en samen brengen ze veel tijd door in hun stamcafé MacLaren’s Pub. De rol van vrouwenmagneet Barney leverde acteur Neil Patrick Harris zowel in 2009 als in 2010 alvast een nominatie voor een Golden Globe op.