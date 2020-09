Brussels parket wil gauwdieven zoveel mogelijk voor Nederlandstalige rechtbank brengen

Het parket benadrukt dat niet zomaar alle processen-verbaal plots in het Nederlands zullen worden opgesteld. “Het gaat om feiten waarbij de verdachte noch het Nederlands noch het Frans machtig is, we houden uiteraard rekening met de taalwet. Als ze geen van beide talen spreken, kan het pv in het Nederlands worden opgesteld. En op die manier kunnen de zaken meer verspreid worden over de Franstalige en de Nederlandstalige rechtbank. Dit is een tijdelijke maatregel en die geldt alleen voor de materie van gauwdiefstallen. Hypothetisch gezien kunnen we binnen twee maanden de omgekeerde vraag stellen in bijvoorbeeld faillissementszaken als we zien dat de Nederlandstalige rechtbank in die materie overbelast is.”