Politiek analist Rik Van Cauwelaert: "Let op wat er kan gebeuren met het premierschap, daar is men nog lang niet uit"

"Over de kernuitstap zegt preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) dan weer dat daar studies over moeten komen. Maar die studies bestaan. Daar wordt al 20 jaar op gestudeerd, sinds paarsgroen destijds besloten heeft om de kerncentrales te sluiten tegen 2025. Het klinkt allemaal heel voluntaristisch om aan de slag te gaan. En dan is er nog een andere olifant in de kamer: hoe gaan we dat allemaal betalen? De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, zei eerder in De Tijd dat men nu al aan het spenderen is, terwijl we het geld niet hebben. De financiële toestand was al voor de regering viel, schrikwekkend."