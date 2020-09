Duizenden Wit-Russische vrouwen de straat op tegen Loekasjenko

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is. Loekasjenko haalde zaterdag uit naar de demonstranten omdat die volgens hem het coronavirus zouden verspreiden. "We wankelen door de straten en wrijven tegen elkaar aan", zei hij in een kabinetsberaad dat werd uitgezonden op de staatstelevisie. "Waar is het afstand houden en dergelijke? We doen er alles aan om het moment uit te stellen dat we deze ziekte gedag kunnen zeggen. Het is onacceptabel", aldus Loekasjenko.