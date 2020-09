Een palliatieve zorgrobot aan je bed in je laatste uren: Dat is het uitgangspunt van het theaterstuk "Jonathan"

Maak kennis met Jonathan, geen mens maar een zorgrobot. Tijdens de coronacrisis mocht alleen hij bij Claudine zijn, tijdens haar laatste uren voor ze stierf in het zorgcentrum. Haar eigen zoon Herman mocht dat niet. Dat is het vertrekpunt van het toneelstuk "Jonathan". Acteurs Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens schreven het samen, repeteerden het in hun bubbel en spelen het nu ook, op het plein achter de KVS in Brussel. Bekijk hierboven het verslag van "Het Journaal".