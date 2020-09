Facebook beëindigt live-uitzending doodstrijd Fransman, wiens verzoek om euthanasie werd geweigerd

Cocq had president Macron geschreven met het verzoek een verdoving te krijgen en in vrede te sterven, maar de president schreef hem terug dat dit wettelijk niet is toegestaan in Frankrijk. Frankrijks buurlanden België en Zwitserland kennen wel een wettelijke mogelijkheid tot euthanasie. In Frankrijk is die er, mede onder druk van de katholieke kerk, nog niet.