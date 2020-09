Neergeschoten Jacob Blake verschijnt vanuit zijn ziekenhuisbed voor de rechter

Op de zitting is de schietpartij op 23 augustus niet besproken. Volgens de openbaar aanklager van Kenosha County was de aanklacht van de ex-vriendin de reden waarom agenten hem toen wilden oppakken. Josh Kaul, de procureur-generaal van Wisconsin, had eerder gezegd dat de politie ter plaatse was gekomen na een klacht over huiselijk geweld. Blake zei na de feiten dat hij een mes bij zich had, er is ook een mes in zijn auto teruggevonden.



Nadat Blake door de politie in zijn rug werd geschoten was het dagenlang onrustig in Kenosha en in andere Amerikaanse steden. Bij die protesten zijn in Kenosha twee mensen doodgeschoten, daarvoor is een 17-jarige aangeklaagd.