Wat met Vlaamse regering als N-VA niet bij federale zit? "Zal CD&V en Open VLD vragen of ze nog achter regeerakkoord staan"

Als CD&V en Open VLD meestappen in een federale regering zonder de N-VA dan betekent dat twee zaken: de federale regering zal zoals eerder gezegd geen meerderheid hebben langs Vlaamse kant, en bovendien zullen ze op federaal vlak ook samen besturen met twee partijen die niét in de Vlaamse regering zitten, namelijk SP.A en Groen. Een probleem voor de Vlaamse regering? Jambon denkt van niet, al is hij wel tevreden dat het Vlaamse regeerakkoord - een inhoudelijke contract die de partijen afsluiten eens ze besluiten om samen te besturen- zo in detail beschreven is. "Het telt 300 pagina's", zegt Jambon daarover. "Als de federale poging zal uitmonden in een federale regering, dan denk ik dat ik formeel zal vragen of ze bij het gesloten contract, het regeerakkoord, blijven. Ik ga ervan uit dat dat wel zo zal zijn en dan gaan we met die ploeg verder. In een volwassen federale staat kan het dat er op het federaal niveau en het niveau van de deelstaten andere coalities zijn."