Liveblog: dalende curve van aantal nieuwe besmettingen lijkt af te vlakken

De dalende curve van het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land lijkt af te vlakken. In de week van 26 augustus tot 1 september kwamen er elke dag gemiddeld 445 nieuwe bevestigde besmettingen bij. Dat is een daling van amper 1 procent in vergelijking met de week ervoor. In Brussel blijft het aantal besmettingen licht dalen, in Antwerpen dalen de besmettingscijfers het meest. Maar in andere provincies is er een stijging: vooral in Luik, maar ook in West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Namen.. Bij de ziekenhuisopnames blijft de daling voorlopig wel nog groter: van 17 naar 16 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Het gemiddeld aantal overlijdens daalt van 5 naar 3.