Gepantserde "Bearcat", snelle responsteam op motor, identiteitscontroles: operatie Nachtwacht gestart in Antwerpen

Bij buurtbewoners zijn er inderdaad gemengde reacties te horen op de extra inzet van politieagenten. Sommigen zijn blij dat de burgemeester in actie schiet, en erkennen dat dat nodig is. "We kwamen thuis en zagen plots machinegeweren in de buurt. Dat was wel schrikken", zegt Lucienne Lemmens. "Maar soms is het wel nodig om het hier in het oog te houden." Anderen vrezen dat het spierballengerol van de politie averechts kan werken. "Ik denk dat dit bepaalde reacties kan uitlokken", zegt Amir Bachrouri. "Misschien dat mensen die een verkeerd beeld hebben van de politie, de confrontatie willen aangaan. Om te laten zien: wij zijn hier de sterkste en de baas op straat." Hoeveel effect de politieactie zal hebben, is af te wachten. Ze gaat in elk geval nog enkele weken door.