Paus Franciscus ondertekent nieuwe encycliek op 3 oktober in Assisi

Hij zal er zijn nieuwe encycliek, gewijd aan de menselijke broederlijkheid en sociale vriendschap, ondertekenen en reist dan terug naar Rome. Het thema van de broederlijkheid komt herhaaldelijk terug in het magisterium van paus Franciscus en stond ook centraal in het document dat hij in 2019 in Abu Dhabi ondertekende met de Groot Imam van Al-Azhar.

'Fratelli Tutti' is de derde encycliek van paus Franciscus: in 2013 verscheen Lumen Fidei, in 2015 Laudato Si.