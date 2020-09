Rusland publiceert resultaten over zijn coronavaccin: "Veelbelovend", maar de vraagtekens blijven

In augustus was er al twijfel, en die blijft ook na de publicatie van het Russische onderzoek. In een begeleidende commentaar in The Lancet schrijven wetenschappers van de Amerikaanse Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health dat de resultaten "veelbelovend" zijn, maar ook "klein". "De afweerreactie is gunstig, maar de doeltreffendheid voor eender welk Covid-19-vaccin is nog niet aangetoond", zegt professor Naor Bar-Zeev. "De veiligheid van een vaccin aantonen is cruciaal."

Vooral de beperkte omvang van de studie doet vragen rijzen. Het is een studie in fase 1 en 2, beperkt dus, zowel in aantal deelnemers als in duurtijd. Het blijft voor veel wetenschappers ook nu nog te vroeg om al goedkeuring aan het vaccin te geven, wat de Russische overheid vorige maand dus wél gedaan heeft.

Het aantal deelnemers is niet alleen beperkt, ook waren de meeste mensen twintigers en dertigers. Een deel van de studie omvatte ook alleen maar mannen. Het is niet duidelijk wat het effect is van het vaccin bij oudere mensen en bij mensen met een onderliggende aandoening, twee risicogroepen voor Covid-19.