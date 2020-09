Extra budget voor busvervoer in het buitengewoon onderwijs: "Scholen mogen niet opdraaien voor al die extra kosten"

Concreet wordt daar 2 miljoen euro voor vrijgemaakt. “Om het busvervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs te kunnen organiseren en te vermijden dat leerlingen uren op de bus zitten, worden extra bussen ingezet”, aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Dat betekent dat we ook op zoek gaan naar minstens 84 extra busbegeleiders. Samen met VDAB zijn we volop aan de slag om die vacatures verspreid over Vlaanderen in te vullen.” Ook De Lijn heeft een honderdtal extra bussen en chauffeurs voorzien.

Het extra budget komt er nadat een paar dagen geleden bekend raakte dat leerlingen van het buitengewoon onderwijs een pak langer op de bus zitten door de coronamaatregelen. Door die maatregelen mochten kinderen van de lagere school niet door dezelfde bus worden opgehaald als kinderen uit de middelbare school. Die regel werd ondertussen teruggedraaid door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).