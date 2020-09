Ophef in VS over Trump die gesneuvelde soldaten "losers" zou hebben genoemd, maar Witte Huis gaat in de tegenaanval

Het Amerikaanse nieuwsagentschap AP zei vele van de commentaren in The Atlantic onafhankelijk te hebben bevestigd. De zender Fox News verkreeg bevestiging over delen van het verhaal dat in The Atlantic staat. Dat Trump de begraafplaats niet zou hebben bezocht omdat hij de gesneuvelden er "losers" vindt, wordt door bronnen van de zender dan weer tegengesproken. Ook dat hij vreesde dat de regen zijn haar zou ruïneren, wordt ontkend. De bronnen verwerpen echter enkel de claim over de begraafplaats en niet andere verslagen waarin Trump soldaten zou hebben beledigd, aldus Fox News.