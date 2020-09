Temperaturen tot 49 graden: "Zeldzaam gevaarlijke en mogelijk fatale" hittegolf in Californië

De hittegolf in augustus veroorzaakte ook enkele van de zwaarste bosbranden ooit in Californië. Sommige van die branden woeden nog altijd. Met de voorspelde extreme hitte wordt gevreesd voor een opflakkering van de branden én voor een tekort aan bluswater.

Ook in andere staten in het zuidwesten van de Verenigde Staten is het bijzonder warm. Dat is onder meer het geval in Nevada en in het westen van de staat Arizona. Vooral voor zondag en maandag worden daar "brutale" temperaturen voorspeld. In de stad Phoenix, in Arizona, was het gisteren met 45,5 graden de warmste 4 september sinds 1945.