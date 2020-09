Zwaartekrachtgolven geven een knal: "te zwaar" zwart gat versmelt met ander zwaar zwart gat

Salvatore Vitale, een onderzoeker bij LIGO en hoogleraar fysica aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) vergelijkt het gericht zoeken naar compacte binaire systemen met "een kam door de gegevens halen, die zaken zal vangen in een bepaald interval", terwijl de 'burst searches' meer "alles vangen".

Opvallend is nu dat in het geval van GW190521, waarvan toch verondersteld wordt dat het een binaire samensmelting was, het signaal iets duidelijker werd opgevangen in een meer algemene 'burst search'. Dat zet de deur op een zeer kleine kier voor de mogelijkheid dat de zwaartekrachtgolven door iets anders veroorzaakt zouden kunnen zijn dan door een binaire samensmelting.

"De lat om te beweren dat we iets nieuws hebben ontdekt, ligt erg hoog", zei Weinstein. "En dus passen we zoals gewoonlijk Ockhams scheermes toe: de eenvoudigere oplossing is de betere oplossing, en in dit geval is dat een binaire samensmelting."

"Dit ziet er helemaal niet uit als een 'tsjirpje', wat meestal is wat we ontdekken", zei Christensen, die het nieuwe signaal vergeleek met het eerste signaal dat LIGO opving in 2015. "Dit lijkt meer op iets dat 'bang' doet, en het is het signaal met de grootste massa's dat LIGO en Virgo ooit gezien hebben."

"LIGO verrast ons opnieuw, niet enkel door zwarte gaten te ontdekken in groottes die moeilijk te verklaren zijn, maar ook door dat te doen met technieken die niet ontworpen waren voor stellaire samensmeltingen", zei Pedro Marronetti, de programmadirecteur voor zwaartekrachtfysica van de Amerikaanse National Science Foundation. "Dit is enorm belangrijk omdat het duidelijk laat zien dat het instrument ook signalen kan opsporen van volledig onverwachte astrofysische gebeurtenissen. LIGO toont aan dat het ook het onverwachte kan waarnemen."