100e dag van Black Lives Matter-protest in Portland: "Harde kern die doorgaat tot hervormingen er zijn"

In Portland is maar 2 procent van de inwoners Afro-Amerikaans, je ziet dus weinig Afro-Amerikanen in de betogingen. In het begin van de Black Lives Matter-protesten in de stad kwamen duizenden mensen op straat, nu blijft er nog een harde kern van enkele honderden mensen over. Een heftige harde kern, die niet opgeeft, die wil doorgaan tot die hervormingen er zijn. Ik sprak met een betoger, hij zei: "Wij doen dit al zes jaar, pas de laatste 100 dagen krijgen wij aandacht." Het zijn witte betogers die ijveren voor zwarte burgerrechten."

"Je hoort vaak zeggen dat Portland in brand staat, dat is niet zo. Bepaalde hoeken en parken zijn het toneel van geweld, van rellen, daar zie je winkels die dichtgetimmerd zijn, waar graffiti op gespoten is. Het is een heel gemengd beeld, niets is wat het lijkt."