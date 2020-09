De Wever (N-VA) voelt zich bedrogen door liberalen: "Met Bouchez kon het niet lukken" en "Lachaert is schoothondje MR"

Hij herhaalt daarom wat zijn partijgenoot Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): "We gaan dat Vlaamse regeerakkoord moeten herbevestigen. Gelukkig is dat tot in het kleinste detail vastgelegd, toen was dat een hel, nu is dat een troef. Maar die loyaliteit aan dat regeerakkoord is één ding, de politieke loyaliteit zullen we nog moeten proeven. Wat blijft daarvan over? Maar je kunt moeilijk Vlaanderen in de onbestuurbaarheid storten omdat België geen democratie meer is."

Bekijk hier het hele interview met De Wever in "De zevende dag":

(Tekst gaat verder onder de video)